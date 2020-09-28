Ünlü besteci Şehrazat'tan Acun Ilıcalı'ya: Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz

Ünlü söz yazarı ve besteci Şehrazat, 99.5 milyon liraya uçak alan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek için yeni bir uçak aldığına yönelik haberlere sanatçılardan tepki geldi.

Beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun'u 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.

Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz😡 — ✍️Sehrazat (@sehrazatmusic) September 26, 2020

​Şehrazat, bugün de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır @acunilicali. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi" ifadelerini kullandı.

Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok!istersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde Hak yeme! Kursağına yapışır @acunilicali Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi😡 — ✍️Sehrazat (@sehrazatmusic) September 28, 2020

​Programcı Hakan Eren de "Acun uçak almayı biliyor ama sanatçıların teliflerini ödemesini bilmiyor. Yıllardır süren mahkemeleri var ödenmeyen teliflerle ilgili. Uçağın bir teker parası oysa ödeyeceği telifler. Ne kadar acı ve üzücü bir durum" dedi.

Acun uçak almayı biliyor ama sanatçıların teliflerini ödemesini bilmiyor.. Yıllardır süren mahkemeleri var ödenmeyen teliflerle ilgili.

Uçağın bir teker parası oysa ödeyeceği telifler..

Ne kadar acı ve üzücü bir durum..#acunilicali — Hakan Eren (@Erenhakan) September 26, 2020

​Acun'un 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldığı öne sürülmüştü.