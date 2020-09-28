Erdoğan: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum, Azerbaycan'ın yanındayız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Ermenistan'ı bir kez daha kınadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin ise " Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır. Sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki aktörleri aynı masada toplayarak çözebiliriz. Gelin tekrar Akdeniz'i barış havzasına çevirelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum.

- Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.

- Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.

- Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir.

- Minsk Üçlüsü denilen ABD-Rusya-Fransa, 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır. (Artık hesap vakti geldi) diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.

- Türk askeri burada var mı, Türkiye silah naklediyor mu diyorlar. Aliyev sanki bunlara hesap verecek. 30 yıldır sorunu çözmediler. Şimdi akıl veriyorlar.

- Yaşanan gelişmeler, bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır.

- Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada misafir değil ev sahibiyiz. Akdeniz'de Osmanlı barışının mirasçısı olarak, gerilimden değil barıştan yanayız.

- Bir damla petrolü, bir gram altını, oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet Akdeniz’i bir barış ve medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü.

- Batılı insanı yücelten diğer tüm toplumları değersizleştiren bu zihniyet medeniyetimizin en büyük düşmanıdır. Son günlerde gerilimi tırmandıranlarda yine aynı zihniyetin temsilcileridir.

- Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır. Sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki aktörleri aynı masada toplayarak çözebiliriz.

- Türkiye ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.

- Akdeniz sorununun temelinde Yunanistan ve Rum yönetiminin haksız deniz sınırı iddiaları var.

- Doğu Akdeniz'de tüm tarafları bir araya getirecek enerji işbirliği yapılanmasının kurulmasını faydalı buluyoruz.

- Gelin tekrar Akdeniz'i barış havzasına çevirelim.

Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu https://t.co/WMfJvtac7v — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2020

​