AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Her 3 yeni üyeden 1'i 30 yaş altı, bu gençlerimizin apolitik olmadığını gösteriyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, her üç yeni üyeden birinin 30 yaş altı seçmenlerden oluştuğunu belirterek "Bu veri bize aynı zamanda gençlerimizin apolitik olmadığını ispatlıyor. Siyaseti yakından takip ediyorlar. Ancak maalesef gençlerimiz, sosyal medya başta olmak üzere birçok iletişim kanalında dezenformasyona maruz kalıyor" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, partiye kazandırılan yeni üyelerin yaş dağılımını açıkladı. İstanbul genelinde yeni üye çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Şenocak, genç seçmenlerin AK Parti'ye yönelik ilgisinin her geçen gün arttığını ifade etti.

AK Parti'ye 40 günde 106 bin 155 yeni üye kazandırdıklarını aktaran Şenocak, yeni üye çalışmalarında gençlerin AK Parti'ye olan ilgisini sahada tecrübe ettiklerini belirtti.

Yeni üye katılımını gerçekleştirdikleri Haliç'teki programın ardından 4 bin yeni üye başvurusu daha aldıklarını aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Toplamda yeni üyelerimizin 38 bini, yani her 3 yeni üyemizden biri 30 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Bu veri bize aynı zamanda gençlerimizin apolitik olmadığını ispatlıyor . Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyorlar. Ancak maalesef gençlerimiz, sosyal medya başta olmak üzere birçok iletişim kanalında dezenformasyona maruz kalıyor.

. Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyorlar. Ancak maalesef gençlerimiz, başta olmak üzere birçok iletişim kanalında dezenformasyona maruz kalıyor. Biz gençlerimizi partimize kazandırmakla beraber İstanbul teşkilatları olarak hakikatle buluşturmayı da önemsiyoruz. Hükümetimizin icraatlarını, gerçekleştirdiği yatırımları, Mavi Vatan başta olmak üzere ülkemizin milli çıkarlarını esas alan haklı davamızı, 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu genç kardeşlerimize anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz."

'Online başvuru 10 bini aştı'

İnternet üzerinden de yoğun üyelik başvurusu aldıklarını belirten Şenocak, açıklamasına şöyle devam etti: