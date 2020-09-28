AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz, utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:
- "CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün 'Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz.
- Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır.
- Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir."
Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 28, 2020
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