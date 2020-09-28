AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz, utanç verici

Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.