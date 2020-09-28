Çorum'da ilk kez dedektiflik bürosu kuruldu: 'En çok talep erkeklerden geliyor'

Çorum'da kurduğu dedektiflik bürosuyla aldatılma şüphesi üzerine eş takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işler yapan Necati Kalkancı, ekibiyle birlikte gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Şehirde bu alanda bir boşluk olduğunu dile getiren Kalkancı, "Mesleğimi seviyorum. Bu hizmet sektöründe kamuya ve aile bütünlüğüne önem vererek hizmet vermek istedim. Kolay bir iş değil, dedektiflik bilgiye dayalı bir iş. Bizim müşterimize verdiğimiz delillerin, belgelerin hizmetin mahkemede delil olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu müşterilerimize zaten söylüyoruz. Kamuda emniyet teşkilatına 26 yılımı verdim. Biz sadece kanaat oluşturabilecek delil dosyaları hazırlamaya özen gösteriyoruz. Bizim de meslek etiğimizde kırmızı çizgilerimiz var, her şey para kazanmak için değil” ifadelerini kullandı.

'Eşinin kendisini aldattığını düşünen erkekler başvuruyor'

Dedektiflik hizmetlerini en çok erkeklerin talep ettiğini söyleyen Kalkancı, "Büroyu açtığımızda daha çok kadınlardan talep geleceğini düşünüyorduk. Fakat bu konuda yanıldık. Bize eşinin kendisini aldattığını düşünen erkekler başvuruyor. Bize genelde eş takibi, personel ve ortak araştırması davaları geliyor. Bazen özel yakın koruma isteklerinde bulunanlar da oluyor. Mesela bir boşanma süreci var, mahkemeye giderken şiddete maruz kalacağını düşünen kişi bize başvuruyor. Bizim özel aracımız, özel şoförle birlikte vatandaşı evinden alıyor. Yakın korumalarla birlikte mahkeme salonuna gidiliyor. Mahkemeden sonra tekrar evine kadar bırakıyoruz” dedi.

'Çocuğunun sigara içip içmediği yönünde dahi bilgi isteniyor'

Birçok alanda çalışma yaptıklarını dile getiren Kalkancı, şöyle konuştu:

"Hırsızlık olaylarının araştırılması, sahtekârlık ve dolandırıcılık olaylarının incelenmesi, işyerinde çalışan ve işe alınacak personelin güvenilirliğinin tespiti, çek-senet karşılığı iş yaptırıp ortadan kaybolan kişilerin araştırılması, evlilik öncesi araştırmalar, velayet, vesayet ve miras gibi konularına ilişkin iş takibi, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için takibi, aile bireylerinin takibi, kaybolan ve adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, güvenlik ve vip güvenlik gibi birçok alanda çalışıyoruz. Bilmenin yolu da araştırmadan geçiyor. Araştırarak öğreniyoruz. Çocuğunuz okula gidiyor, iş adamısınız ve zamanınız yok. Burada aileye zaman ayıramıyorsunuz. Çocukla ilgili bütün bilgilerini aileye rapor ediyoruz. Çocuğunun sigara içip içmediği yönünde dahi bilgi isteniyor. Çocukla ilgili bütün bilgileri aldıktan sonra müşterilerimiz daha huzurlu oluyorlar. Evlilik öncesi eş araştırmalarımızda evlenilecek kişinin ailesi ve geçmişiyle ilgili kanunlar çerçevesinde bilgi toplayıp, paylaşımda bulunuyoruz. Bu bilgiler sözleşmemizde bulunmaktadır. İkinci, üçüncü kişilerle paylaşılması mümkün değildir. Aksi takdirde hukuki yollar her iki taraf için de açıktır yasal işlemlerimizi başlatırız."