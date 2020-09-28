Vücudunda sayısız darp iziyle hastaneye kaldırılan bir yaşındaki bebek öldü, anne ve babası gözaltında

İstanbul'da vücudunda sayısız darp iziyle hastaneye kaldırılan bir yaşındaki 'Hayat' bebek yaşamını yitirdi. İşkence yapıldığı belirlenen bebeğin annesi ve babası gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Sancaktepe Gazi mahallesinde oturan Suriyeli ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olanı 1 yaşındaki Hayat Neccar gece saatlerinde iddiaya göre solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Aile minik Hayat'ı ilk olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çekmeköy'de bir hastaneye sevk edilen Hayat bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayat'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hayat Neccar'ın annesi ve babasıyla birlikte komşularını ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Mahalle sakinleri yaklaşık 6 ay önce Sosyal Hizmetler'in Hayat'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği öne sürdü.

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Aslan, "Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu. Bu olayı duyunca ben de şok oldum" dedi.

Küçük Hayat'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.