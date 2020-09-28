Kovid-19'a yakalanan Bülent Arınç ve eşi taburcu oldu

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören TBMM eski Başkanı Arınç, "18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik" açıklaması yaptı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, eşinin ve kendisinin koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz.

Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin."

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 28, 2020

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