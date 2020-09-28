İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Şurada 2-3 ay daha dişimizi sıkalım. Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Daha önce yazdığım gibi İstanbul’da vaka artış hızında yavaşlama devam ediyor. Anadolu’nun ateşi de sönüyor. Yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayılarımız da makul düzeyde. Bunlar bizleri umutlandırıyor. Yaptığımız bir çalışmada pnömoni geçirenlerde antikor geliştirme oranı yüzde 85-90" diyen Tükek, şöyle devam etti:

"İyi bir filyasyon, sıkı tedbirler, herkes tarafından kurallara uyum bize güzel sonuçlar getirecek. Hastalığın daha hafif seyrediyor olması bizi rehavete sürüklemesin. Şurada 2-3 ay daha dişimizi sıkalım. Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim."

İyi bir filiasyon, sıkı tedbirler, herkes tarafından kurallara uyum bize güzel sonuçlar getirecek. Hastalığın daha hafif seyrediyor olması bizi rehavete sürüklemesin. Şurda 2-3 ay daha dişimizi sıkalım. Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim. — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) September 28, 2020

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