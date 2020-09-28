Çavuşoğlu: 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu konusundaki 'Konsensüs için Birlik Grubu' toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
- "BMGK reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık. Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir BMGK istiyoruz. Her yerde 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz."
📌#BM Güvenlik Konseyi reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 28, 2020
📌 Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir #BMGK istiyoruz.
📌Her yerde ”Dünya beşten büyüktür” demeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/lWzVK2pBtL
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