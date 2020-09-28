Çavuşoğlu: 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz

📌#BM Güvenlik Konseyi reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık.

📌 Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir #BMGK istiyoruz.

📌Her yerde ”Dünya beşten büyüktür” demeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/lWzVK2pBtL