Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1412

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 1412 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 artarak 8 bin 62'ye ulaştı. Bugün 115 bin 523 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1412 kişiyle birlikte 315 bin 845

oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1422 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1596, hastalarda zatürre oranının yüzde 6.5 olduğu belirtildi.

Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2020

Yeni sayıları kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.