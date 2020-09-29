AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Karabağ'a asker gönderme ihtiyacı görmüyoruz

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'nin henüz Karabağ'a kendi askerlerini ve Suriyeli militanları göndermeye ihtiyaç duymadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin yorumda bulundu.

Aktay, Sputnik'e açıklamasında Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki krize doğrudan müdahale olasılığıyla ilgili soruya, "Türkiye'in askeri güçle katılmayacağını düşünüyorum, buna ihtiyaç yok, teknik destek yeterli. Ama eğer gerekirse yol açık" dedi.

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'a Suriye silahlı muhalefet üyelerinin gönderilmesine de ihtiyaç görmediğini söyleyen Aktay, ilgili soruya yanıtında, "Türkiye neden Suriyeli savaşçıları göndersin? Buna ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'den Azerbaycan'a transfer ettiği militanların Dağlık Karabağ'daki çatışmalara katıldığını açıklamıştı.