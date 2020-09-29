İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.