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    'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Ünlü'nün verdiği isimlerden Murat Gezenler: Türkler hiç Müslüman olmamıştır

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009291042932966-selefi-dernekler-silahlaniyor-diyen-unlunun-verdigi-isimlerden-murat-gezenler/

    Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Selefi dernekler silahlanıyor" açıklamasının ardından konuşan Selefi isimlerden Murat Gezenler, 'Türkiye'de kimsenin Müslüman olmadığını' söyledi ve "Türkiye'de İslami idare olsa yapacağı ilk iş bu tip tekke ve türbeleri yok etmek olur" ifadelerini kullandı.

    Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Selefi dernekler silahlanıyor” açıklamasının ardından verdiği Selefi isimlerden Murat Gezenler açıklamalarda bulundu. IŞİD'i ilk sahiplenenlerden olduğunu, Suriye'de mücadele eden bir yapı olarak hak gördüğünü, Konya'da herkesin IŞİD'e katıldığını anlatan Gezenler, "Türkler IŞİD için Müslümandır. Ama bizim için değildir. Oy atmak şirktir. Çocuğu okula göndermek şirktir. Askere gitmek küfürdür. Türkler hiç Müslüman olmamıştır" ifadelerini kullandı.

    Emniyete konu hakkında ifade veren Cübbeli Ahmet’in hedef aldığı Selefi isimlerden Murat Gezenler, Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu.

    2001'den beri El Kaide ve IŞİD'den dört yıl cezaevinde kalan, tüm davalardan beraat ettiğini söyleyen Gezenler, "Türkiye'de İslami idare olsa yapacağı ilk iş bu tip tekke ve türbeleri yok etmek olur" dedi.

    'Türkler hiç Müslüman olmamıştır'

    MİT raporunda IŞİD'in Konya lideri sayılan Gezenler, şöyle konuştu:

    "IŞİD, Sünni toplumları Müslüman kabul ederken, biz müşrik kabul ediyoruz. Türkler IŞİD için Müslümandır. Ama bizim için değildir. İnsanların hükmü Allah'tan gayrısına vermesi şirktir. Oy atmak şirktir. Çocuğu okula göndermek şirktir. Askere gitmek küfürdür. Türkler hiç Müslüman olmamıştır."

    Hasan Aydın
    © Fotoğraf : DHA
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    MİT raporunda yazdığı gibi 10-20 bin değil sayılarının çok yüksek olduğunu, her ilde 20 cemaatin olduğunu söyleyen Gezenler, "Biri beş kişi, biri 10 kişi… Tekfir etme düşüncesinden ötürü sürekli ayrışıyoruz. Ancak 2 bin dernek yoktur" dedi.

    'Selefiler kurban edilecek'

    Gezenler, Cübbeli Ahmet'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Sisteme entegre olmadığımız için Selefiler kurban edilecek. Zemin hazırlanıyor. Bir ay sonra operasyonlar başlayacak, hepimiz içeriye gireceğiz. İkincisi, tarikatlar kan kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Gezenler son olarak Saymaz'ın, "Silahlı Selefi grubu yok mu?" sorusuna, "Böyle bir düşüncesi olmadı Selefi yapının. Ben 2001'den beri beş operasyon yedim. Bir kibrit çıkmadı. Belki bir iki kişi silahlanmış olabilir" diye yanıt verdi.

    Etiketler:
    Müslümanlık, Müslüman, açıklama, Ahmet Mahmut Ünlü, Selefi, IŞİD, Murat Gezenler
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