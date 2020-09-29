Türkiye'de koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da salgın yüzde 30 geriledi

Koronavirüste toplumsal bağışıklık üzerine yapılan çalışmalar, Türkiye ortalamasında yüzde 10'un aşıldığını ortaya çıkardı. 2021 yazında bu rakamın yüzde 50'ye gelebileceği belirtildi. Son verilere göre salgın Ankara'da yüzde 30 oranında geriledi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette pandemiyle ilgili yapılan çalışmalarda, salgının seyrine göre aşama aşama planlama gerçekleştiriliyor.

Şehirlerarası yolculuklar, üniversite giriş sınavlarında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması, İstanbul başta olmak üzere bazı belediyeler tarafından kamu binalarında da uygulanmaya başladı.

HES kodu zorunluluğunun, hastaneler ve muayenehaneler için de düşünüldüğü belirtildi. Kamu ve özel işyerlerinde de HES kodu uygulamasına geçilebileceği dile getirildi.

'17-35 yaş grubu kurallara uymuyor'

Yaş gruplarının salgına yönelik duyarlılıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 17-35 yaş arasında ciddi sorun yaşandığı saptandı. Bu yaş grubunun kurallara uymadığı ve taşıyıcı olduğu belirtiliyor.

Bu grupla ilgili olarak, denetim ve ceza uygulamasının yanı sıra, duyarlılık yaratılmasıyla ilgili özel çalışma yapılması öneriliyor. En duyarlı kesimin 35-60 yaş aralığı olduğu, 65 yaş üstüyle ilgili de zaman zaman sorun yaşandığı ifade ediliyor.

'İstanbul'da ekim ayının ilk 10 günü önemli'

Son verilere göre, salgın Ankara'da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul’da ise ekim ayının ilk 10 gününün önemli olduğu, şehre dönenlerle ilgili verilerin o tarihte görüleceği ifade ediliyor.

İstanbul’da erken alınan önlemlerin, 'merdiven' olarak nitelendirilen aşamalı artışın kontrol altında tutulmasını sağlayabileceği öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, halen bir kişinin en az 3 kişiye hastalık bulaştırdığı, yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyorlar.