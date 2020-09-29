İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlalidir

Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır.

Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır.

Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz. Azerbaycan’ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlemekteyiz.