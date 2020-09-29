İstanbul’da şiddetli yağmur ve dolu yağışı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, İstanbul'un Avrupa yakasında şiddetli yağmur ve rüzgar bekleniyor. Yağış beklenen yerlerde sel ve su baskını ihtimali bulunuyor. Silivri, Büyükçekmece, Eyüp ve boğaz kesminde şiddetli yağmur ve dolu başladı. Şiddetli yağışların 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12:20 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve sarı alarm uyarısında bulundu.

Silivli ve Büyükçekmece, Eyüp ilçelerinde ve İstanbul'un boğaz kesminde şiddetli yağmur ve dolu başladı. Yağışların, İstanbul'da saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Kısa süreli etkili olacak yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açabilir.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Silivri, Büyükçekmece, Eyüp ve boğaz kesminde şiddetli yağmur ve dolu başladı.

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.