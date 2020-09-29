AYM, Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gezi Parkı davasında tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi.

Osman Kavala'nın tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü'nce ele alındı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun görüşülmesini erteledi.

Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin davada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Kavala'nın, 18 Şubat'ta suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.