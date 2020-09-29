Kim Kardashian'la ilgili yorumu tepki çeken Ece Üner: Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'la ilgili yorumu 'cinsiyetçilik' gerekçesiyle tepki çeken Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, "Özünde 'Bir yerinden uydurma' dedim. Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak. Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı" dedi.

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin olarak yaptığı yorumları eleştiren ve bu noktada kullandığı "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadesi tepki çeken Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamasını kişisel Twitter hesabında yayınlayan Üner, kendisine yöneltilen 'cinsiyetçilik' suçlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Pes’miş! Özünde 'Bir yerinden uydurma' dedim. Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak. Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı. Biraz da Can Yücel okuyun. Kavramlarınız yerine otursun."

Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! — Ece Üner (@eceuner12) September 29, 2020

Ne olmuştu?

Ermenistanlı yıldız Kardashian, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz", "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı, Türkiye Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Kim Kardashian'la ilgili yorumu tepki çeken Ece Üner: Özünde 'Bir yerinden uydurma' dedim. Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak. Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcıhttps://t.co/GFVn2Dfw4A pic.twitter.com/CbY3QfaoJv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2020

​​Kardashian'ın yorumunu ana haber bülteninde değerlendiren Ece Üner ise "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de, bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" demişti.

Üner'in bu sözleri sosyal medyada tepki çekmiş, cinsiyetçilik eleştirilerinin odağı olmuştu.