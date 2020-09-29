İstanbul Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı: Sarı alarm verildi

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla ilgili olarak açıklama yaptı. Meteoroloji'nin sarı alarm uyarısı verdiği kaydedilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.