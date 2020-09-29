Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."

Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2020

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