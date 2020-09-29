Altun'un suç duyurusuyla açılan soruşturmada Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme', 'suçu ve suçluyu övme' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş'a ait telefonun incelenmesi sonucu şüphelinin Suat Özçağdaş müştekinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.

Kaftancıoğlu hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçundan delil yetersizliği ve diğer suçlardan ise unsur yokluğu sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili 'suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' suçlamalarıyla soruşturma açılmış ve Kaftancıoğlu 28 Nisan'da ifadeye çağrılmıştı.