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    Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' sorusuna yanıt

    © AA / Alp Eren Kaya/CHP
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009291042938730-kilicdaroglundan-erken-secim-sorusuna-yanit/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında "Erken seçim talebiniz var mı?" sorusuna, "Zaten yönetemiyorlar. Onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor. Fatura kime çıkıyor, garibana çıkıyor" diyerek cevap verdi.

    Haber Global'da, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebiniz var mı?" sorusunu yanıtladı. "Zaten yönetemiyorlar. Normalde onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Adama 1168 TL veriyorsunuz. 30 gün geçineceksiniz! 4 kişilik bir aile düşünün, çocuğun okula gittiğini düşün. Günde 39 TL para ile. Bu adam nasıl geçinecek? Bunlarda vicdan var mı? Vicdan dediğimiz kavram bunlarda var mı? 39 TL'ye mahkum ediyorlar. 1 kişi, 2 kişi değil, 2 milyon kişi 39 TL'ye mahkum ediyorsunuz siz" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    -Zaten yönetemiyorlar. Normalde onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor.

    -Adama 1168 TL veriyorsunuz. 30 gün geçineceksiniz! 4 kişilik bir aile düşünün, çocuğun okula gittiğini düşün. Günde 39 TL para ile. Bu adam nasıl geçinecek? Bunlarda vicdan var mı? Vicdan dediğimiz kavram bunlarda var mı? 39 TL'ye mahkum ediyorlar. 1 kişi, 2 kişi değil, 2 milyon kişi 39 TL'ye mahkum ediyorsunuz siz.

    -Bu adam nasıl geçinecek Allah aşkına? Kira ödeyecek, çocuğuna defter kalem alacak. Milyonlarca çocuğun bilgisayarı yok. Bunlar demiyorlar mıydı? Türkiye uçuyor, Türkiye büyüyor...

    -Saray'a, yandaşa, havuz medyasının yandaşlarına her türlü imkan var. Berbere, manava, kapıcıya niye yok. Apartman görevlisi değil mi bu adam? 'Git her türlü alışverişini mi yap?' diyorsunuz. Riskse en büyük riski o üstleniyor..."

    "Azerbaycan'ın her koşulda yanındayız"

    -Azerbaycan'ın toprakları işgal altında. Ermenistan işgal ettiği topraklarla ilgili hakimiyet kurmak istiyor haksız bir şekilde. Böyle bir ortamda hangi devlet olursa olsun Azerbaycan'a destek vermesi lazım. Azerbaycan'ın her koşulda yanındayız.

    -Biz milli kurtuluş savaşını veren bir ülkenin insanları olarak Filistin ve Azerbaycan halkının yanlarında olacağız. Kendi ülkelerinin haklarını savunuyorlar. Azerbaycan'ın haklı olduğunu bugün Ermenistan'ın yanında olanlar bile biliyor.

    "Saray'da oturan vatandaşın ne yaşadığını bilemez"

    -Ne olursa olsun bu ülkede 700 bin üzerinde kahvehane var. 1,5-2 milyon kişi gelirlerini buradan sağlıyor. Siz bu insanların dükkânlarını kapattınız. Pandemi var diye. Sonra açıldı. Dükkânı kapatırken iktidar şu soruyu sordu mu? Dükkânını kapat kiranı 3 ay ben ödeyeceğim. Anayasada açık bir madde var devlet esnaf ve sanatkârların yanındadır. Siz anayasayı çiğniyorsunuz. Ben kahvehanecilerin sesi oldum. Bütün garibanların sözcülüğünü yaparım. Gidin kırtasiyecilere sorun ne durumdalar? Saray'da oturanlar bunları bilemez. Ben bu süreç içerisinde şoförler, kahvehaneciler, servisçiler, apartman görevlileri ile konuştum. Bunların bir sorunu var mı diye düşündüler mi?

    -Borç alan emir alır diyorlar ya. Bütün emirleri oradan alıyorlar. Berberler için şöyle; dükkânları kapandı uzun süre. Bunlar nasıl geçindi? Bunların kirasını ödeyelim diyen oldu mu? 3-6 ay kira almayalım dediler mi? Taksiciler. Bir taksici 3 aileyi geçindirir normal koşullarda. 24 saat çalışır sıra ile görev yaparlar. 3 ay, 6 ay çalışamadılar. Dediler mi? Senin kredin ne oldu, ne yapıyorsun? Vatandaşa dükkânını kapat diyorsun.

    "5'li çetenin garanti ücretten aldığı para 7 milyar"

    -Bu 5'li çetenin garanti ücretten aldığı para ne kadar biliyor musunuz? 7 milyar TL! 7 milyar TL'ye yaklaşan parayı alma, ben bunu vatandaşa dağıtacağım de. Berbere, taksiciye fedakârlık yap diyorsun! O beylere gelince hayır diyorsun.

    "Kime hizmet ediyor bu devlet?"

    -18 yıldır bu ülke ekonomik buhranla karşı karşıya. Bu ülkenin milli parası Türk Lirası mı, dolar mı euro mu? Devlet borçlanırken dolar üzerinden borçlanıyor. Neden? Kime hizmet ediyor bu devlet. Para var, bütçeyi doğru düzgün yaparsanız yapılır.

    -Son günlerde dolar tırmandı değil mi? Hazineye yaklaşık 1 aylık maliyeti 86 milyar TL. Peki bu hazine açığı nereden giderecek? Bu borç yükünün altına ülkeyi kim soktu? Fatura yine garibana çıkıyor.

    "Muhittin Böcek’in sağlık durumu"

    -Sayın Muhittin Böcek’in durumuyla ilgilenen hekimler hatta daha doğrusu üniversite açıklama yapıyor. Biz de dolayısıyla o açıklamaları dinliyoruz. Umarım kendisi kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur, görevinin başına döner.

    "AKP ve MHP'nin oylarında ciddi düşüş var"

    -Gelen güvendiğimiz birden fazla kuruluşun anketi var. Anketler içinde AKP ve MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var. Kararsızlarda ciddi bir yükseliş var. Bizim oylarda da artış var ama... Doğruları söylemek gerekirse çok yüksek bir artış yok. Vatandaş şu anda gözlüyor.

    -Kim doğru söylüyor, kimin programı nedir? Ülkeyi bu bataklıktan, bu bunalımdan kim çıkartır. Ülke bunalım süreci yaşıyor, bir ekonomik bunalım var. Bu bunalımdan ülke nasıl kurtulur? Nasıl aydınlığa kavuşur diye. Önümüzdeki süreçlerde çok güzel projelerimiz olacak. Türkiye nasıl ayağa kaldırılır?

    -Ve Türkiye nasıl büyür? Türkiye bu sorunları nasıl aşar? Bunların hepsini yapacağız. Türkiye dünya ile barışık hale nasıl gelir? Türkiye kendi çıkarlarını hem komşularıyla hem dünya da nasıl savunabilir? Türkiye demokrasisini nasıl geliştirebilir? Eğer bir ülkeyi 3. sınıf bir demokrasiye mahkum ediyorsanız, o ülkenin kalkınma şansı yoktur.

    -Bir ülkeyi demokrasiden kesip atıyorsanız, tek adam rejimi içine sokuyorsanız, o ülkenin büyüme şansı yoktur. Bir avuç insan büyür, milyonlar kazanabilir. Bir avuç insana, 13 uçak, 15 uçak, 25 uçak alabilirsiniz.

    -O bir kişi kendi vatandaşlarını kendi tebaası, köleleri olarak görüyor. Demokrasiyi içine sindiremez, eleştiriyi içine sindiremez. Oysa demokrasinin olmadığı yerde büyüme olmaz, insanlar kendi ülkelerinde huzurla yaşayamaz.

    Etiketler:
    Türkiye, Fatura, Erken seçim, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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    Şen, şöyle devam etti: “Kitabeyi incelediğimizde özetle şunu söyleyebiliriz. ‘Bu yüksek, latif güzel kale Türklerin, Arapın, Acemin tek hakimi cihan sultanı Selim Şah oğlu Süleyman Şah tarafından yenilenmiştir’ şeklinde bir ibare vardı. Hicri 940 Miladi 1532-1534 yıllarına tekabül etmektedir. Ancak bu kitabeden bizim anladığımız kadarıyla 1514 yılında Çaldıran Savaşı ile birlikte İdris-i Bitlis’inin desteği ile Bitlis Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girmişti ancak daha sonra ise 4. Şerefhan’ın İran’a meyletmesi üzerine kısa süreliğine Osmanlı hakimiyetinden çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman 1532 yılında Ulaman Han’ı Bitlis’i geri almak üzere görevlendirdiğini bilmekteyiz. Ulama Han ise büyük bir orduyla kalenin etrafını kuşatmış olduğunu ve bu kuşatmanın da yaklaşık 3 ay sürdüğünü ağır toplar ve mancınıklar ile uzun süre dövüldüğü ve bu esnada kalenin ciddi anlamda tahrip edildiğini bilmekteyiz. Bu kitabe ile birlikte muhtemelen bu tahribat aynı yıllara denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu tahribattan sonra Bitlis Kalesi’nin yenilendiğini ve onarıldığını ifade edebiliriz. Tarihi vakalar ile bu kitabenin birbirini teyit etmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bulduğumuz bu kitabeyi ise daha önce herhangi bir şekilde tescil edilmediği ve müzeye teslim edilmediğini ayrıca müzenin bundan haberinin olmadığını öğrenmiş olduk. Tutanak karşılığında ise kitabeyi Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim ettik.”
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