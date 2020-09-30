Resmi Gazete'de yayınlandı: Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda vergi kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılacak; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar (altı ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5.0, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3.0, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.0 vergi uygulanacak.

Aynı karara göre katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından alınan vergiler; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar (altı ay dahil) hesaplarda yüzde 5.0, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3.0, vadesiz ihbarlı ve özeml cari hesaplar ile altı aya kadar (altı ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5.0, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3.0, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.0 olarak uygulanacak.

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de

Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2021-2023 dönemlerini kapsayan OVP'nin onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 'Yeni Ekonomi Programı' başlığıyla açıklanan programa göre, büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0v3 olarak öngörülürken, 2021'de yüzde 5.8, 2022 ve 2023 yılları için de yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 10.5, gelecek yıl için yüzde 8, 2022 yılı için yüzde 6, 2023 yılı için yüzde 4.9 olarak yer aldı.

Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl yüzde 4.9, 2021'de yüzde 4.3, 2022'de yüzde 3.9 ve 2023 için yüzde 3.5 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 13,8 olarak belirlendi. Bu hedef gelecek yıl için yüzde 12.9, 2022 yılı için yüzde 11.8 ve 2023 yılı için ise yüzde 10.9 şeklinde sıralandı.