'Balyoz kumpası'nda yer alan hakim ve savcılara ağırlaştırılmış müebbet istemi

2010 yılında başlayan 'Balyoz kumpası' sürecinde yer alan hakim ve savcılara 'Anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 ila 37 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve yargılama süreçlerinde yer alan 50 eski hakim ve savcı hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 'Anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 10 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları istediği iddianame önceki gün Yargıtay 9.Ceza Dairesi tarafından kabul edildi.

Balyoz kumpasında 33 ay tutuklu kalan eski Deniz Kurmay Albay Yasin Türker, Hürriyet’e şunları söyledi:

"Adil ve hızlı yargılansınlar. Suçlu bulunanlar hak ettikleri cezayı alsınlar. Pişmanlık gösterenler, Balyoz kumpasının kurgulanmasına yönelik itirafta bulunanlar pişmanlıktan yararlandırılsın."

Dava açılan eski hakim ve savcılar

Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Haydar, Ali Efendi Peksak, Alpaslan Uzun, Aytekin Ozanlı, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Ergül, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Uğurlu, Mehmet Murat Yönder, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş, Sedat Sami Haşıloğlu, Seyfettin Mermerci, Süleyman Pehlivan, Vedat Dalda, Yakup Hakan Günday.