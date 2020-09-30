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    Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

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    Türkiye
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    Aleyna Çakır soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili emniyetin hazırladığı fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede Uygun'un ölümünden önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yer aldı.

    Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara'nın Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır’ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

    Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Uygun'un annesi Gülay Uygun ise 17 Eylül akşamı Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

    Son görüntüleri fezlekede

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke dosyaya girdi.

    Fezlekede yer alan güvenlik kameralarına ilişkin görüntü inceleme tutanağı, Uygun'un ölü bulunduğu alana nasıl gittiğini ortaya koydu. Fezlekede yer alan görüntü inceleme tutanağına göre, Uygun evinden çıktıktan sonra saat 08.58’de Aleybey sokakta bir iş yerinin kameralarına yansıdı. 

    Uygun, saat 08.59’da ise Sanatoryum caddesinde başka bir kameranın açısına girdi. Elinde beyaz renkli bir poşet bulunan Uygun, caddede bir süre durduktan sonra kameranın açısından çıktı. Daha sonra Uygun’un başka bir kamera tarafından taksiye binerken görüntülendiği yer aldı.

    Taksi sürücüsü: Dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum

    Görüntülerin incelenmesinin ardından polis, plakası tespit edilen taksi şoförüne ulaştı. Fezlekede ifadesi yer alan taksi şoförü, "44-50 yaşlarında sarışın bir kadın taksiye bindi ve Bağlum son duraktaki villalara doğru sürmemi istedi. Elinde bir poşet vardı. Maskesi de çenesinin altındaydı. Arka koltukta olduğu için uyarma ihtiyacı duymadım. Aramızda başka bir konuşma geçmedi. Bağlum son durukları geçtikten sonra meskenin kalmadığı bölgeye gelince devam edip etmeyeceğimizi sordum. Bana, 'Siz devam edin, geldiğimde söyleyeceğim' dedi. Yaklaşık 5 kilometre sonra durmamı söyledi. 100 lira verdi, para üstünü verdikten sonra inerek yolun karşısına geçti. Geri döndüm, aynadan baktığımda kadınında aynı istikamete yürüdüğünü gördüm. Oradaki hobi bahçelerine gittiğini düşündüm. Daha önce gördüğüm biri değildi. Yol boyunca telefon görüşmesi yapmadı. Yalnız dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum" dedi.

    Uygun'un telefon incelemesi sonucu hazırlanan rapor da fezlekede yer aldı. Tayıtlarda Uygun’un ölmeden önceki telefon aramaları ve mesajlaşmaları yer aldı. Savcılık kayıtları inceleyerek Uygun’un o sabah kiminle konuştuğunu, mesajlaştığını ve cevapsız çağrıları olup olmadığını araştıracak.

    Öte yandan fezlekede Uygun'un WhatsApp kayıtları da yer aldı. Uygun'un üye olduğu WhatsApp gruplarının akraba grupları olduğu, kendisi tarafından oluşturulmuş bir WhatsApp grubunun bulunmadığı notu düşüldü.

    Etiketler:
    WhatsApp, Telefon, Taksi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet, İntihar, Keçiören, Ankara, Güvenlik kamerası, Savcılık, fezleke, Gülay Uygun, Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır
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