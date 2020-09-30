Kayıt
11:52 30 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Zihni Göktay ile İBB Sözcüsü Ongun arasında maaş polemiği: Pandemide unutuldu, ödemeyi yaptık

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1042940737_0:-1:1280:720_1200x675_80_0_0_8bdf7de5c7f1b2ebbbd0e37f37d31ea3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009301042940770-zihni-goktay-ile-ibb-sozcusu-ongun-arasinda-maas-polemigi-pandemide-unutuldu-odemeyi-yaptik/

    Usta oyuncu Zihni Göktay, 7 aydır İBB Şehir Tiyatroları’ndan maaş alamadığını söyleyerek isyan etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun “Pandemide unutuldu, ödemeyi yaptık” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Göktay, “10 bin lira yattı, daha alacağım var” dedi.

    1973’te kadrosuna girdiği Şehir Tiyatroları’ndan 1 Ocak 2011’de emekli olan Zihni Göktay, 'konuk sanatçı' statüsünde farklı oyunlarda rol almaya devam ettiğini belirterek 7 aydır maaş alamadığını açıkladı.

    16 kişiye ödeme yapılmadığının altını çizen usta oyuncu şunları söylemişti:

    “En son ocak ve şubat maaşları ödendi. Ondan sonra pandemi döneminde oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde 6 aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. ‘Bir ihtiyacın var mı?’ diyen de olmadı.”

    'Emekli maaşımla geçinemiyoruz'

    Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, eşinin hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Zihni Göktay, emekli maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek şöyle dedi:

    “Vereceğiz ya da vermeyeceğiz diye bir şey söylesinler. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu seçim propagandasında ‘Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem’ dedi. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum, alnımın teriyle paramı kazandım. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim.”

    'Rulet çevirmek için istemiyoruz'

    Kırgın olduğunu anlatan Göktay, sözlerini şöyle noktaladı:

    “Biz Kıbrıs’ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Evimizin ihtiyaçları için emekli maaşı yetmiyor. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi yeriz, palamut ucuzken palamut yeriz. Ben bunu hak etmedim. ‘Lüküs Hayat’ oynadım ama lüks hayat yaşamadım.”

    'Hepsini ödedik'

    İBB Sözcüsü Murat Ongun, Zihni Göktay’ın açıklamalarının ardından Hürriyet’e konuştu. Ongun, sanatçıların birikmiş maaşlarının banka hesaplarına yatırıldığını söyledi:

    “Pandemi döneminde tiyatroların tamamı kapalı olduğu için yapılması gereken cüzi ödemeler unutulmuş. Bu sorunu geçen hafta tespit ettik. Usta tiyatrocularımıza 18 Eylül günü ödemelerinin tamamı yapıldı.”

    'Kalanı yatıracaklar' 

    Zihni Göktay, İBB’nin açıklamasının ardından hesabına para yattığını doğruladı:

    “Evet, ayın 18’inde 16 kişiye 10’ar bin lira yatmış Hakan Saatçi diye birinden ama açıklama falan yok. Ben de ‘Ellemeyin sehven biri yatırmıştır belki’ dedim."

    Etiketler:
    Maaş, İBB Şehir Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, açıklama, Murat Ongun, Zihni Göktay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Azerbaycan'ın Terter Bölgesi’ndeki köylere açılan ateş neticesinde bazı evler tamamen yıkıldı
    Çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’daki saldırıların sonuçları
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet