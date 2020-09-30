Emre Aşık'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Yeni tetikçi beni iki gün içinde öldürecek

Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadede eşinin kendisini öldürmek için ikinci bir tetikçi tuttuğunu söyleyerek "Bu işi iki gün içinde bitireceklermiş" dedi.

Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmış ve ikili hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmıştı.

Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti. Emre Aşık'ın, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadeye ulaşıldı.

Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini söyledi.

'İlk tetikçi ihbar etti'

Emre Aşık, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi.

Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.

Emre Aşık ifadesini şöyle tamamladı:

"Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık'tan ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Şenürek'ten davacı ve şikayetçiyim."

Yakın koruma istemeyen Emre Aşık, eşinin evine yaklaşmaması, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunmaması, iletişim araçları ile rahatsızlık ve şahsi eşyalarına zarar vermemesi için tedbir talebinde bulunduğunu da dile getirdi.

Yağmur Aşık adli kontrolle serbest

Aynı gün gözaltına alınan Yağmur Aşık ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Yağmur Aşık savcılıktaki sorgusunda Erdi Sungur’un kendisine saplantılı şekilde âşık olduğunu öne sürdü: “Bu eylemlerini duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır.”

Baycan Ş.’nin aile dostları olduğunu söyleyen Aşık, “Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi Sungur’dan şikayetçiyim” dedi.

Baycan Ş. ise sorgusunda “Yağmur Aşık’la aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

Yağmur Aşık ve Baycan Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’a ve iş yerine 300 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi.

'Benim sevgimi kullandı'

Yağmur Aşık’ın, "Bana aşıktı karşılığını alamadığı için iftira atıyor" açıklaması üzerine Erdi Sungur şunları söyledi:

"Bu kadın sonuçta boşanma aşamasında. Duyulan ve Türkiye'de Emre Aşık'ı tanımayan yok. Bunun için bir kadın 'Ben bir adamla ilişki yaşadım' diyemez. 'Bir adamdan hamile kaldım, imam nikahı kıydım'. Bu gibi şeyleri söyleyemez. Söylediği zaman çocuğunun velayetini kaybeder. Büyük ihtimalle kalacak mal var, mülk var. Bunları kaybedebilir. Aynı zamanda itibar kaybedebilir. Çünkü bu kadında bir sevgili değil birkaç sevgili var. Buna soruyorlar, 'Bu adamla ne işin var?' diyorlardır. Bu da benim arkadaşımdı, yanımda gezen bir adamdı. Sevgilim değildi. Bu gibi açıklamalar bana geldi. Ben bunları ispatlarım. Diyelim ki sevgilisi değildim. Yakalandım cezaevinden çıktım tekrar evine gittim. Madem beni ikinci kez evine neden almış ? Platonik aşık bilmem neler gibi söylemler ayıp ve kamuoyunu kandırmaktır. Benim sevgimi kullandı. Beni kullandı.

'Plan Emre'yi öldürmekti'

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık’la Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma ekibinin aracına çarparak kaçtıktan sonra yakalanan Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için Yağmur Aşık’la plan yaptıklarını iddia ederek, "Düzce'de bir evde kalıyorduk. Keşif yaparken mezar yeri bakıyorduk. Plan Emre'yi öldürmekti" dedi.

'Yağmur tehdit edildiğimizi söyleyince Emre'yi öldürmeyi kafama koydum'

Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendilerini Emre Aşık’ın tehdit ettiğini söylediğini belirterek, "Yağmur bana, 'Bu adam bizi tehdit ediyor' dedi. Zaten ben tehdit telefonları alıyordum ama Emre’den dolayı mı, başka yerden mi bunu bilmiyorum. Sonraları Yağmur mu beni tehdit ettiriyor? diye bir fikir geldi aklıma. Emre yaptırıyormuş gibi mi yapıyor diye düşündüm. Bunu bir türlü oturtamadım. Bundan dolayı ben de yapalım diye kafaya koymuştum. Çünkü tehdit görüyoruz. Yanımda kadın var. Hamile olduğunu beyan ediyor. İstanbul’dan yola çıkıyoruz Düzce, Karasu, Bursa gibi birçok yere gittik. Buralara gittiğimiz zamanlarda araçla bizi sıkıştırıyorlardı. Selektör yapıyorlardı, dur diyorlardı. Ama bunun Emre’den kaynaklandığını söylüyordu. Ben bilmiyordum. Sadece telefonda ve birkaç araç takip ettiğine şahit oldum" diye konuştu.

'Vazgeçmesi için çok uğraştım'

Yağmur Aşık’ın, Emre Aşık’ı öldürmemesi için ikna çabaları içine girdiğini söyleyen Sungur, "Ben bu kadının bu işten dönmesi için çok çaba sarf ettim. Düzce'ye getirdim. Artık kocasını bıraksın istedim. Tehdit etmesin, öldürmeyi düşünmesin, aklından çıkarsın istedim. Kendi çocuklarımla oturttum, muhabbet ettirdim. Ama hiçbir şekilde vazgeçmedi. Her zaman öldürme taraftarı oldu. Bazen 'tamam, yapmayalım' diyordu, iki saat sonra farklı bir modele giriyordu. Ben hasta olduğuna inanıyorum. 'Ben bunu yaparsam cezaevine gireceğim' diyordum. 'Cezaevine gireceksen yapmayalım' diyordu. Birini öldürdüğün zaman tabi ki cezaevine girersin. Bunun bir bedeli olacak. Bu bir bedeldir. Ama 1 gün geçiyordu devamlı muhabbetimiz Emre’ydi. Emre, Emre, Emre artık bıkmıştım" dedi.

'Ben yapamayınca başkasına para verdi'

Sungur kendisinin Emre Aşık’ı öldürmeyeceğini anlayan Yağmur Aşık’ın başka birine para verdiğini iddia ederek, "Benim yapamayacağımı anlayınca Baycan Ş. diye kişiye para verdi. Parayı ben saymadığım için bana söylenen cümleyi kullanıyorum '300 bine yakın paraydı' dedi Yağmur. Ben de vicdanen bunu dile getirdim. Hiç kimse basit bir konuda ölmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

'Emre'yi öldürüp domuzlara atacaktık'

Sungur, Emre Aşık’ı öldürüp domuzların içine atmayı planladıklarını ifade ederek, "Ben domuz olayına ne televizyondan ne internetten şahit olmadım. Tabii ki domuz olduğunu biliyorum ama canlı olarak görme bile görmedim. Bu devamlı 'Domuz bulsak daha kolay olur' diyordu. 'Niye' diyordum. 'Domuz insanı yok ediyor' diyordu. 'Kemiğini bile bırakmıyor' diyordu. Cezaevinden tanıdığım Gölormanı’ndaki arkadaşıma sordu. O da 'Bakarız' dedi ama lafta kaldı. Domuz bulamadık. Ama niyeti domuzu kapatıp Emre’yi de oraya atıp artık domuz gerçekten yiyor mu onu da bilmiyorum. Niyeti buydu" dedi.

'Çocuğumu benden izinsiz aldırdı'

Yağmur Aşık’ın kendisinden olan çocuğu aldırdığını ileri süren Sungur, şu iddialarda bulundu:

"Ben vicdanlı bir insanım. Zaten vicdanıma yenik düştüğüm için bu işlerin içine girdim. Çocuğumu tabi ki merak ediyorum. Ben sonuçta bu kadından gerçekten çocuk istedim. İstemesem zaten çocuk yapmazdım. O da istemese yapmazdı. 'Ben bu çocuğu aldıracağım' dedi. 'Ben yalvardım aldırma' dedim. 'Ne kadar çok istediğimi iyi biliyordun' dedim. 'Aldırmasam bile sana göstermeyeceğim' dedi. Cezaevinden çıkınca yan yana geldiğimizde ben çocuk konusu açtım. Var mı yokmu diye şüphedeydim. Var dedi ve bana ispatladı. Elinde çocuğun olduğu ultrason görüntüleri vardı. O zaman inandım. 'Neden aldırdın' dedim. 'Aldırmak zorundaydım boşanma aşamam devam ediyor' dedi.

Bana 'o çocuğu senin yüzünden aldırdım' dedi. 'Sen yanımda yoktun sen kendini yakalattın' dedi. Her zaman bu ağzındaydı. 'Sen kendini yakalattın'. Çocuğumu tabi ki merak ediyorum. Nasıl aldırdı? Kendisinin beyanı bir tane doktor bulmuş artık merdiven altı mı, gerçek bir doktor mu bilmiyorum ama 1500 lira konuşulan bir para var. 1500 liraya aldırdığını söyledi. Ben bundan dolayı şikayetçi olacağım. Sonuçta bu çocuğun babası bendim. Buna eminim babası ben olduğuma. Emin olduğum içinde bunun peşini bırakmayacağım."