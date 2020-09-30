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    '300 firma değil 300 tesis açtık' diyen Gaziantep Valisi Gül: Bunun içinde 10, 50, 100 yıllık firmalar var

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    Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 300 fabrikanın resmi açılışının ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi: "Deniliyor ki '1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.' Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık. Bunun içinde 10, 50, 100 yıllık firmalar var."

    Gaziantep Valisi Gül beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ile geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan 300 üretim tesisinden bazılarını ziyaret etti.

    Vali Gül, ziyaretin ardından OSB Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, açılışla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Amaçlarının her zaman kenti ve ülkeye daha fazla katkı sağlamak olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

    'Eczacı ama kendisi bebek bezi üretiyor'

    "İnsanların kafasında şu var; firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar. Deniliyor ki '1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.' Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık. Bunun içinde 10, 50, 100 yıllık firmalar var. Burada 5 OSB yan yana. İnsanlar ilk olarak 5 bin metrekareyle başlamış sonra bunu büyütmüş. Yine lokanta ve eczanelerin açıldığı konuşuldu. Lokanta denilen şey, burası gastronomi kenti. Bununla beraber çok fazla talep var, bu talep kendi sanayisini üretti. Gaziantep yemekleri hazır dondurulmuş gıda olarak dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 100 milyon cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eczane denilen yer... Evet kendisi eczacı ama kendisi bebek bezi üretiyor. Kurduğu ve en son aldığı makine 5 milyon dolar."

    'Resmi açılışı yapılmayan 46 fabrikayı hiç listeye koymadık'

    Gül, üretim tesislerinden birininin isminin yanlış yazıldığını ve bir fabrikanın ise daha önce açılışının yapıldığını ancak oranın da kapasite artırdığını ifade etti.

    ​Önemli olanın üretim kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayan Gül, "Açılışı yapılan fabrika yeni makineler alarak kapasitesi artırdı. Sonuç itibariyle asıl olan ne yatırım yaptığı, ne kadar ürettiği. Bizim mantığımız 'daha çok fabrika açmış' gibi göstermek olsaydı, ilçelerimizde resmi açılışı yapılmayan 46 fabrikayı biz hiç listeye koymadık. Gaziantep'in fabrika açamama gibi bir derdi yok" dedi.

    Gül, kent sanayisinin her yıl her alanda artarak istihdam ve üretime devam ettiğini dile getirdi. Sanayide kullanılan enerjinin her yıl arttığını anlatan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Gaziantep'te sanayide kullanılan enerjiye baktığımızda son 3 yılda yüzde 35 enerji kullanım artışını görüyoruz. Bu ay, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 artış var. Enerji kullanmak demek üretim demek. Gaziantep OSB Türkiye'nin en büyük OSB'si. Türkiye'de OSB'lerde kullanılan toplam elektriğin yüzde 8'i Gaziantep OSB'de kullanılıyor. Sanayide kullanılan elektriğin ise yüzde 5 'i kullanılıyor. Gaziantep genelinde hem sanayide hem de diğer sektörlerde toplamda 70 bin ilave istihdam var, hem de pandemiye rağmen."

    'Valilik olarak teklif ettiğimiz isimlerin, fabrikaların arkasındayız'

    Gül, söz konusu fabrikaların açılışı için Valilik olarak kendilerinin Cumhurbaşkanlığı'na teklifte bulunduklarını belirterek, "Valilik olarak teklif ettiğimiz isimlerin, fabrikaların arkasındayız. Olmayan bir şeyi teklif etmedik, açmadık, göstermedik" ifadesini kullandı.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu söyledi.

    Pandemi sürecinde dünyanın üretimde yavaşladığını ancak Gaziantep'in koştuğunu ifade eden Şahin, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Eğer bu konuda endişeleri varsa Ankara'da masa başında oturup Gaziantep ile ilgili yorum yapanları ben buraya davet ediyorum. Gelsinler buradaki üretim ve istihdamı görsünler" dedi.

    '1-2 isim yanlışına takılmanın bu başarıyı gölgelememesi lazım'

    Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de bazılarının Gaziantep'i çekemediklerini söyledi. Kentin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını belirten Ünverdi, "Bizim gücümüz ortada. Biz sanayimizi daha nasıl rekabetçi yaparız bunun derdindeyiz. Birçok noktada derecelerimiz var. Ben sanayicilerime güveniyorum" diye konuştu.

    Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım da kentte 300 fabrikanın olduğunu ve bunda yanlışın olmadığını ifade etti. Her zaman kazananın Gaziantep olduğunu dile getiren Yıldırım, "1-2 isim yanlışına takılmanın bu başarıyı gölgelememesi lazım. Biz odaların esas görevi sanayici üyelerimizin önündeki taşları temizlemek. Bunların hepsi bizim üyemiz. Elektrik, ihracat ve istihdam rakamlarına baktığımızda bu artış çok net görülüyor" dedi.

    Etiketler:
    Koronavirüs, pandemi, Cumhurbaşkanlığı, Enerji, Eczane, Lokanta, Sanayi, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Adnan Ünverdi, OSB, Fatma Şahin, firma, Açılış, Fabrika, Gaziantep, Davut Gül
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