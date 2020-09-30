İnternet kesintileri 2 gün önceden bildirilecek

Ticaret Bakanlığı, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, taahhütnameyle abone olunan internet ve yayın platformu gibi hizmetlerin kontrol, onarım gibi sebeplerle durdurulması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden aboneye bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un aktardığına göre, Ticaret Bakanlığı’nca, hazırlanan broşürde, taahhüt süresince sözleşme koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı belirtilerek, “Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden size bildirilmesi zorunludur” denildi.

Hatalı faturaya itiraz imkanı

Hatalı olduğu düşünülen faturalara 1 yıl içinde itiraz edilebileceği ifade edilen broşürde, evini taşıyanların, taahhüt edilen hizmeti aynı şekilde alamaması halinde ise aboneliğini bedel ödemeden iptal etme imkanı olduğu kaydedildi.

Gerekçesiz iade hakkı

Taahhütnamenin yazılı veya elektronik posta yoluyla ulaştırılması, taahhüt telefonla veriliyorsa, vergiler dahil toplam fiyat, taahhütsüz fiyat, aylık indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda ödenecek bedelin hesaplanma yönteminin anlatılması da gereklilikler arasında. Aboneler, taahhütname ve tarifeye ilişkin detayları ücret ödemeksizin talep edebilirken, 1 yıl ve daha uzun bir sözleşmeyi, gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin istediği zaman feshedebiliyor.

Taksitli alışverişlerde, tüketici kredisi kullanımında, ön ödemeli konut alımında, kapıdan, internet, TV veya telefon üzerinden yapılan alışverişlerde, devre tatil veya banka dışında bankacılık hizmeti satın alındığında cayma hakkı bulunuyor. Cayma hakkında herhangi bir gerekçe gösterilmesi gerekiyor. Mağazadan görerek alınan ürünlerde ise cayma hakkı bulunmuyor. Aldığı tüketici kredisini iade etmek isteyenler ise 14 gün içinde başvuruda bulunup, o ana kadar kullandığı parayı 30 gün içinde geri vermek zorunda.

4 yıldızlı otel, 2 yıldızlı çıkarsa…

Buharlı ütünün buharı, dokunmatik telefonun fonksiyonları, elektrik süpürgesinin emiş gücü belirtilen gibi değilse ya da 4 yıldızlı denilen otel 2 yıldızlı çıkarsa; taşınırken eşyalara gereken özenin gösterilmemesi, evin sipariş verilen yerine başka bir renkte boyanması ayıplı mal ve hizmet kapsamına giriyor.