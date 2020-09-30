Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasına entegre edilecek. Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.