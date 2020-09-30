Kalın'dan Biden'a Dağlık Karabağ yanıtı: Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli" diyen Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'a yanıt geldi.
Sözcü Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?" sorularını yöneltti.
Would you ask Armenia to end the occupation too? Or would you simply cave in to the smear campaigns of the Armenian lobby? @JoeBiden https://t.co/uJseILQbDx— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 30, 2020
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