Filyasyon ekibinin taksi ücreti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, karantinada olan vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicinin günlük giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.

Yavaş, "Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimizle işbirliği yaparak pandemi nedeniyle karantina altında olan vatandaşlarımıza sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi ve gecikmelerinin önüne geçilebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicimizin günlük giderlerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı.