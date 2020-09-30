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    Bilim Kurulu üyesi Prof. Taşova: Yüz yüze eğitimle ilgili birtakım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009301042942940-bilim-kurulu-uyesi-prof-tasova--yuz-yuze-egitimle-ilgili-birtakim-kisitlamalar-gelecegini/

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, artan vaka sayısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde başlayamayacağını ifade ederek, "Halk Sağlığı uzmanlarının vermiş olduğu kararlarla ister istemez kaçınılmaz olarak yüz yüze eğitimle ilgili birtakım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum" dedi.

    Bilim Kurulu üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, okulların neredeyse bütün her yerde online eğitimle devam ettiğini belirterek, “Okullar bütün dünyanın da gündeminde olan bir konu. Birçok ülkede eğitim ilk yarı yılda ‘online’ olarak belirlendi. Herkes bir önünü görmek istiyor. Özellikle bazı bölümlerde yüz yüze eğitim nasıl yapılır gibi öneriler var. Salgın hızına bağlı olarak bu önlemler alınarak eğitimler başlayacaktır. Salgın hızına göre bu durum belirlenecek. Kişilerin kuralları uygulayabilme kapasitesi çok önemli. Biliyorsunuz kişi ne kadar küçükse kuralların ihlal edilmesi o kadar fazla oluyor. Gençler ve çocuklarda hastalık nitekim biraz daha hafif seyrediyor ama o çocuklar eve gidip aile bireylerine bulaştırdığı için bütün önlemler bundan dolayı alınıyor” diye konuştu.

    'Salgının eğilim ve hızı inceleniyor'

    Son dönemlerde Türkiye’de artan vaka sayısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde başlayamayacağını söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bu rakamlarla biraz zor. O zaman oturulup tekrar konuşulacak. Sağlık Bakanlığı’nda Toplum Sağlığı Bölümü var. O bölüm özellikle bütün her yerdeki eğilim ve hızları inceliyor. Halk Sağlığı uzmanlarının vermiş olduğu kararlarla ister istemez kaçınılmaz olarak yüz yüze eğitimle ilgili bir takım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    'Üniversiteliler hijyen kuralına daha iyi uyacaklar'

    Sosyal medyada okulların açılması yönünde çağrı yapan üniversite öğrencilerine de değinen Yeşim Taşova, şunları kaydetti:

    • "Üniversite öğrencileri için bazı bölümlerde özellikle yüz yüze eğitim önemli. Örneğin Tıp Fakültesi için bunu çok konuşuyoruz. Tıp Fakültesindeki olay usta çırak ilişkisi üzerindedir. Hemşirelik de aynı şekilde. Bu tür durumlarda biz sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara dikkat ederek usta çırak eğitimlerine başladık. Benim fikrim ise üniversite öğrencilerine uygun koşullar sağlanır ise maske ve el hijyeni kuralına daha iyi uyacaklarını düşünüyorum. Onlar da okullarda gerekli düzenlemelerini yapabilirler. Tabii ki çok daha artış olmadığı süre içerisinde. Artış olursa bütün toplum etkilenecektir zaten."

    Toplu açılışların, etkinliklerin hala devam ettiğini ve bu nedenle virüsün kontrol altına alınmasının zorlaştığını anlatan Taşova, "Hasta olan kişilerin sayısında artış olması aslında virüsün yayıldığını gösteriyor. Yayılmanın da en büyük özelliği sosyal mesafenin korunmamasından kaynaklanıyor. Baktığınız da bugün hala otobüse, minibüse, metroya binerken insanlar tıkış tıkış. Toplu yapılan kutlamalar, açılışlar devam ediyor. Her ne kuralı alırsanız alın geçişler artıyor. Bu yayılım kurallara uyulmadığı taktirde devam edecektir. Burada tek sorumluluk vatandaşa düşmüyor. Hem sağlık otoritelerine hem de devletin alması gereken önlemler var. Bu 3’ünün herhangi birinde aksaklık olursa salgınla mücadele başarılı olamayacak" düşüncesini dile getirdi.

    Etiketler:
    Kısıtlama, Koronavirüs, Uzaktan eğitim, Yüz yüze eğitim, Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka, Yeşim Taşova
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