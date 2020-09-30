İzmir'de sokakta taciz edilen kadın, karşı koyunca darp edildi: 'Beni öldürmediğine şükrediyorum'

İzmir'de evine yürüyerek giden 26 yaşındaki bir kadın, takip edildiği kişi tarafından fiziksel tacize uğradı. Şüpheli kişi tarafından saldırıya uğrayan kadın karşı koymaya çalışınca da darp edildi.

Geçen perşembe günü, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi sonrası saat 17.30'da evine doğru yürürken bir erkek tarafından takip edildi. Bu kişi çevrede kimsenin olmadığı anda Tutka'nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Tutka'nın tepki göstermesi üzerine ikili arasında arbede çıktı ve genç kız darp edildi.

Tutka'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar önce yardıma koştu ardından polisi aradı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Tutka, gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Adının Umut Çoğalan olduğu belirlenen saldırgan ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Çoğalan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tutka, olayın ardından "Beni öldürmediğine şükrediyorum" diye konuştu.