Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."
İZOLASYON KURALINA NEDEN UYULMALIDIR? Evde tedavi görenlerle belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini, tedavisi hastanede yapılan COVID-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 30, 2020
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