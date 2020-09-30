Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı

İzolasyon kurallarının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."