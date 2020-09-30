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    Kocaeli Üniversitesi'nde koronavirüs aşı çalışmasını yürüten Prof. Akhan: Gönüllülerde herhangi bir yan etki gözlenmedi

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1486)
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    Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, faz 3 denemeleri yapılan koronavirüs aşısı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Sıla Akhan, şu ana kadar aşı uygulanan 30’a yakın gönüllüde herhangi bir yan etki gözlenmediğini söyledi.

    Çin Halk Cumhuriyeti’nde özel ilaç firmasınca geliştirildikten sonra Türkiye’de faz 3 denemelerine başlanan koronavirüs aşısı, Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Yapılan çalışmaların gidişatının paylaşılması amacıyla bugün Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, basın toplantısı düzenlendi.

    Aşı çalışmasının Kocaeli Üniversitesi’nde yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Akhan, “Bu aşı çalışması içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü pandemide herkes gibi çok etkilendik. Çok fazla hasta gördük, tedavi ettik. Ama pandemiye ‘dur’ demek için tabi ki en önemli şey bir aşının gelmesi. Çok fazla aşı çalışması var. Bunlardan ilki, bizim Türkiye’de başladığımız, inaktif bir aşı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin aşısı. İnaktif edilerek SARS CoV-2 virüsü beliriyor ve sağlıklı gönüllülere uygulanıyor. Şu anda sadece sağlık çalışanlarına yapılıyor. Bu durumun da bir sayısı var. O sayı dolduktan sonra aşı olmak isteyen diğer sağlıklı gönüllülere de yapılacak. Geçen haftadan itibaren biz çalışmalara başladık. Gönüllüler daha çok hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bir plasebo, çift kör bir çalışma. Ne bunu uygulayan ne de uygulanan kişi aşı mı yapıldığını yoksa plasebo bir şey mi verildiğini bilmiyor. 14’üncü günde ikinci dozu var. Daha sonra çıkan sonuçlarla bundan biraz daha haberdar olacağız” dedi.

    'Şu ana kadar şikâyet olmadı'

    Türkiye’de ilk etapta 1300 gönüllü sağlık çalışanında aşı denemesi yapılacağını belirten Prof. Dr. Akhan, şöyle konuştu:

    “Bizim üniversitemizde 550 kişiye aşı yapılması planlandı. Türkiye’de sanırım 25’e yakın merkez var. Hacettepe Üniversitesi başlamıştı. Biz de onların akabinde geçen hafta başladık. Diğer üniversiteler, diğer hastaneler de başlıyor. Öncelikle belirli bir sağlık çalışanı popülasyonuna uygulanacak. Yaklaşık 1300 kişi kadar sağlık çalışanına uygulandıktan sonra gönüllü diğer kişiler de başvuracak. Yan etkiler daha çok faz 1 aşamasında bakılmış oluyor. Biz gönüllülere aşı yapılırken, ateşlerini takip etmelerini, kolunda ağrı veya kızarıklık olabileceği gibi aşıdan beklenen yan etkilerin olup, olmayacağını ya da sıra dışı bir şey olup olmadığını kontrol etmelerini ve bize de haber vermeleri açısından sürekli bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızda herhangi bir şikayet olmadı. Kime plasebo, kime aşı geldiğini de bilmiyoruz zaten. Şu anda sağlık çalışanlarına uyguladığımız için biz aslında günlük 10 kişi olarak planlamıştık. Ama sağlık çalışanlarının iş yüküne göre, ne zaman müsait olurlarsa polikliniğe gelmeleri şeklinde ilerliyoruz. O yüzden de belli bir saat ve randevu sistemi ile gitmiyoruz. Gelenleri bilgilendirip, örneklerini alıp, uygunlarsa aşılarını yapıyoruz. Şu anda 20 ile 30 arasında bir sayıdayız.”

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1486)
    Etiketler:
    faz 3, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Kocaeli Üniversitesi
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