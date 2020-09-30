Bahçeli: Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır

Bahçeli, yarın (1 Ekim) gerçekleşecek TBMM açılışı öncesi, Parlamenter sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa mahkemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Yeni hükümet sistemi, Parlamenter Sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni darbelerin ardından tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır" diyen Bahçeli, "Bunlardan birisi de ilk defa 1961 Anayasa’sı ile hukukumuza giren, esas itibariyle 1960 darbesinin oluşturmak istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Anayasa Mahkemesi’dir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.

Bahçeli ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararları 'sancılı' ve 'sakat' olarak nitelendirerek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle: