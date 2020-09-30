Ataşehir'de 8. kattan düşerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulunmuş, gözaltına alınan M.A.D. isimli arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı https://t.co/zk2Emsc8P8 pic.twitter.com/KGhhXYjU4w — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 30, 2020

​Olaydan önce rezidanstan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği, taksiye binen kişinin M.A.D.'nın arkadaşı olduğu, bu kişinin gelen bir telefon nedeniyle yeniden rezidansa döndüğü öğrenildi.

46 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ın İstanbul Ataşehir’de 16 Eylül günü 20 katlı rezidans’ın 8. katından düşerek öldüğü iddia ediliyor.



Ölü bulunduğunda çıplak.

İntihar ettiği iddia edilen pencere 30 cm açılabiliyor.

Şüpheli Muhammed Ada Demir ifadesinin ardından serbest bırakılmış. pic.twitter.com/Mq1NVeC7Ai — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) September 30, 2020

DHA'nın haberine göre, taksici Selçuk Bozdağ olayla ilgili olarak, "Bir yolcu geldi 'Şerifali'ye gideceğiz' dedi. Yolda giderken tam evinin oraya yaklaştığımızda bir telefon geldi. Arkadaş hemen panikledi haberi alınca. Ofisteki arkadaşı aramış. 'Bayan arkadaş kendini aşağıya atmış hemen geri dönmemiz gerekiyor acil' dedi. Hemen apar topar geri gedik. Güvenliğin rengi atmış panik olmuş. 'Hayırdır ne oldu?' diye sorduğumda 'Bayanın biri kendi aşağıya atmış' dedi. Polisler bizi yaklaştırmadı zaten, ambulans geldi" diye konuştu.

Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (46), belediye binasının 500 metre yakınındaki bir rezidansta ölü bulundu. Bulunduğu esnada üzerinde giysi bulunmayan Yılmaz’ın ölümü ile ilgili ‘cinayet şüphesi’ ağırlık kazanmış durumda https://t.co/tgBI7E3FDF pic.twitter.com/o49ULACU1d — Dinçer Gökçe (@DinerGke) September 30, 2020

​On yıla yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi’nde çalışan Şeyda Yılmaz, 16 Eylül akşamı belediye binasının yakınındaki bir rezidansa gitmişti. Yılmaz’ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.’ye aitti. Yılmaz’ın cesedi ise yine aynı akşam 23.30 sıralarında rezidansın toprak zemininde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. bir gün sonra adli kontrolle serbest kalmıştı.