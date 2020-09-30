MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçak ve SİHA’larının kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdi." denildi.