Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın bu işlemden sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada operasyonun yapıldığı iş yerinin üç ay önce açıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Kübra Boyraz'ın hayatını kaybettiği gün, Erdal Doğruya ile beraberindeki 4 kişinin iş yerini boşaltarak kaçtığı belirlendi. Ayrıca, Dr. Öner Özsoyeri'nin ifadesinde, iş yeri sahibini suçladığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, 24 Eylül'de sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Eylül'de şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı vermiş, 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalanmış, Dr. Öner Özsoyeri tutuklanmıştı.