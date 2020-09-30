Emre Aşık: Bu evlilik tamamen bir kumpastır, dolandırıldım, şirketimin içi boşaltıldı

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile ilgili olarak konuştu. Aşık, "Bu evlilik tamamen bir kumpastır. Bu evlilikle beraber ben yapılan kumpası göremedim. Bu sürede dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı. Ailem, avukatlarım ve bakıcılar, Yağmur tarafından tehdit edildi" dedi.

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Yağmur Aşık hakkında açıklamalarda bulundu. Bir basın açıklaması yapan Aşık, sözlerine "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Bu evlilikle beraber ben yapılan kumpası göremedim" diye başladı.

Aşık, şöyle devam etti:

"Uyaranlar oldu. Ailem arkadaşlarım uyardı ama dinlemedim. Hata yaptım. Ardından bu süre zarfında yalnız bırakıldım. Planlı yapıldı. Bu sürede dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı. İmzam taklit edilerek önemli dosyalar imzalandı. Ailem avukatlarım ve bakıcılar, Yağmur tarafından tehdit edildi. İtibarım yerle bir oldu. Adıma düzenlenen cinayet planlarına şaşkınlıkla şahit oldum. Allah'a bir can borcum var. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum.

© Fotoğraf : Twitter Erdi Sungur: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Şu anda ablamların verdiği para ile bazı şeyleri ödüyorum. Ablamların verdiği parayla nafakayı ödüyorum. Bu dönem bu şekilde gidiyor. Tabii ki iyi günler gelecektir diye düşünüyorum. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

'İkinci ismi bizimle Erdi Sungur paylaştı'

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, ise şunları söyledi:

"Düzce dosyasında adı geçen Erdi Sungur bana ulaştı ve ikinci bir öldürme eyleminin gerçekleşebileceğini söyledi. Bu eylemi planlayan kişinin ismini de bizimle paylaştı. Biz savcılığa intikal etmeden, kendisi ihbarcı olarak bunu bizimle paylaştı. Bunun üzerine de birtakım operasyonlar yapılmış, her iki şüpheliden ifadeler alınmıştır. Hem Yağmur Sarnıç hem Baycan Şenürek isimleri bizde var. Soruşturma devam ediyor"

Bir diğer avukatı Levent Öcal da, "Biz yaklaşık orada 10-15 milyonluk bir kayıp olduğunu şimdiye kadar tespit etmiş durumdayız. Şirketin içinin boşaltılması ile ilgili operasyonlarda her türlü hile ve hırsızlık yöntemlerine başvurulduğunu biliyoruz. Aynı zamanda şirketin içi boşaltılırken sadece bildiğimiz dolandırıcılık değil aynı zamanda uluslararası kredi kartı dolandırıcılığına giden bir süreç söz konusu. Yaklaşık 500 bin euro bir kredi kartı dolandırıcılığı söz konusu" şeklinde konuştu.