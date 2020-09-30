Akar: Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere merkezli 'The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU)' tarafından internet üzerinden düzenlenen 'Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Ortamında Türkiye' başlıklı programda konuştu.

Konuşmasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya değinen Akar, Erivan'ın bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu gösterdiğini kaydetti. Akar, şöyle devam etti:

"Karabağ ve çevresindeki bölgelerin yasa dışı işgali, Azerbaycan'da bir milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine yol açtı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bu bölgelerdeki Ermeni işgaline son verilmesi gerekiyor. Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek."