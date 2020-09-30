Koca: Birinin ölümünü saklamanın imkanı yok, 2020 yılındayız

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Herkes biliyor ki virüsün son tırmanışından sonra birçok yerde yarı yarıya bir düşüş sağladık. Tünelin ucu ve ışık göründü. Bazıları bu tünelden emek vermeden, konuşarak başarılı çıkmak istiyor.

- Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar nerede dayanak arıyor? Ölüm bildiriminde kullanılan form 2013 yılından beri kullanılıyor.

- Birinin ölümünü saklamanın imkanı yok, 2020 yılındayız. Öleni hayatta göstermeniz mümkün değil.

- Tedbirleri titizlikle devreye soktuğumuzda korkunun yerini özgüven alıyor. Yolun en güç kısmını aştık. Yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık.

- İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2.8 oranında düştü.