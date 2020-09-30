Koca: Birinin ölümünü saklamanın imkanı yok, 2020 yılındayız

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Herkes biliyor ki virüsün son tırmanışından sonra birçok yerde yarı yarıya bir düşüş sağladık. Tünelin ucu ve ışık göründü. Bazıları bu tünelden emek vermeden, konuşarak başarılı çıkmak istiyor.
- Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar nerede dayanak arıyor? Ölüm bildiriminde kullanılan form 2013 yılından beri kullanılıyor.
- Birinin ölümünü saklamanın imkanı yok, 2020 yılındayız. Öleni hayatta göstermeniz mümkün değil.
- Tedbirleri titizlikle devreye soktuğumuzda korkunun yerini özgüven alıyor. Yolun en güç kısmını aştık. Yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık.
- İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2.8 oranında düştü.
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