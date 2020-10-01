TTB’den Bakan Koca’ya vaka sayısı tepkisi: Gerçekleri gizlediniz

TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ''Koronavirüs testi her pozitif çıkan hasta değildir" ifadelerine tepki göstererek, "6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz" açıklamasını yaptı.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız. #vakasayısıkaç pic.twitter.com/7PA2c2JNYl — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 30, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "vaka sayısının gizlendiği" iddialarına yanıt verdi. Koca, "pozitif çıkan her kişinin hasta değil vaka olduğu" vurgusunu yapmıştı.