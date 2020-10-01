Karamollaoğlu: 'Bakmayın siz dolara' diyen insan bu ülkenin ekonomisini yönetemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum" sözlerine "Şu anda dolar neredeyse 8 lirayı vurdu. 200 TL’lik banknot ilk çıktığı zaman değeri 131 dolardı bugün ise 25 dolar. Buna ‘Ben umursamıyorum’ diyemezsin" diye yanıt verdi.