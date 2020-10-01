Koronavirüse yakalanan öğrenciler derse katıldı, tüm sınıf karantinaya alındı

T24'ün haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Hürriyet İlköğretim Okulu’nda koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan birkaç öğrencinin derse girdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencilerin karantinaya alınmasına karar verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, ana sınıfı ve birinci sınıflarda 21 Eylül’de yeniden başlandı.

Mersin'de Hürriyet İlköğretim Okulu’nda testi pozitif çıkan birkaç öğrencinin derse girdiğinin tespit edilmesinin ardından tüm sınıf, öğretmenle birlikte karantinaya alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Biliyorsunuz uzaktan eğitimde eksiklikler devam ediyor. İnternet erişiminde tutun, çocuk işçiliğine kadar, yine okula gitmediği için erken yaşta evlendirilen kız çocuklarımızdan tutun tarım emekçilerinin çocuklarını kadar eğitimde eşitsizlik uzaktan eğitim sürecinde gittikçe büyüdü” dedi.

“Yüz yüze eğitim de her şey tamam denmesine rağmen büyük eksiklikler yaşandı" diyen Sümbül, "İşte dün Hürriyet İlköğretim Okulu’nda bir sınıfta birkaç öğrencinin pozitif olması ve okula gelmesiyle tüm sınıf ve öğretmen arkadaşımız karantinaya alındı" ifadelerini kullandı.

Benzer pek çok örnek olduğunu söyleyen Sümbül, "Buna benzer Türkiye’de yüzlerce örnek var. Bizim bunu açıklamamız MEB’in zoruna gidiyor. Böyle bir yaklaşım olamaz, tam tersi bu sorumluluğu onların yerine getirmesi gerekiyor. Bu süreç eğitimin tüm taraflarıyla birlikte yönetilmesi gerekiyor” diye konuştu.