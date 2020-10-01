Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili yeni gelişme: 'İşlemi ilkokul mezunu Erdal Doğru yaptı'

38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu Dr. Öner Özsoyeri, ifadesinde işlemin Erdal Doğru tarafından yapıldığını belirterek "İlkokul mezunudur, tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Buna rağmen kendisi doktorluğa özenmektedir" dedi.