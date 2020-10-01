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    Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili yeni gelişme: 'İşlemi ilkokul mezunu Erdal Doğru yaptı'

    © Fotoğraf : Twitter
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    38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu Dr. Öner Özsoyeri, ifadesinde işlemin Erdal Doğru tarafından yapıldığını belirterek "İlkokul mezunudur, tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Buna rağmen kendisi doktorluğa özenmektedir" dedi.

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın bu işlemden sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

    Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin aktardığına göre tutuklu Dr. Öner Özsoyeri, ifadesinde şunları söyledi:

    'Ah diye bir ses duyduk'

    • O arada kapı çaldı, Bülent Bey geldi. Bülent Bey ile biz koridorda yürürken 'ah' diye bir ses duyduk. Erdal beyin elinde enjektör vardı. Onu da gördük. Kübra Hanım odadan çıkarak salona geldi. Biraz oturdu, sonra 'Benim tansiyonum düştü' dedi. Kendisine ayran verdik, belki kan şekeri düşmüş olabileceğini düşündüğümden, lokum verdik. Sonra Kübra Hanım 'Ben iyiyim' dedi. Balkona çıktık, biraz sohbet ettik. Sonra Kübra Hanım 'Benim tansiyonum bayağı düşmüş sanırım' dedi. Ben de 'Sizi hastaneye götürelim' dedim. Sonra bunu birkaç kez tekrarladım. Ancak kendisi hiçbir şekilde bunu kabul etmedi.
    • 'Hastaneye gidersem annem bana kızar' dedi. Sonra biz de 'Sizi evinize bırakalım' dedik. Yeni taşındıkları için oturduğu evin adresini bilmiyordu. Annesine telefon ederek oturduğu sitenin adresini öğrendi. Sonra biz de Erdal Bey, Kadriye Hanım, Ömer Bey ve Bülent Bey ile Erdal Bey'in arabasıyla Kübra hanımı evine götürdük. İş yerimiz orada olduğu için Erdal Bey, Ömer Bey ve Bülent Beyle İzmir'e döndük. Ömer Bey bana Kübra hanımın öldüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından araştırdığımda öldüğünü öğrendik. Daha sonra polisler bizi arayarak ifadeye çağırdılar. Biz de tekrar İzmir'den ifade vermek üzere İstanbul'a geldik.

    'Erdal Doğru doktorluğa özeniyor, hakkında üç dava var'

    • Mesleğimle ilgili hiçbir kusurum yanlış bir işlemim yoktur. Ancak Erdal Bey'in yapmış olduğu kusurlu işler dolayısıyla hakkında birçok dava bulunmaktadır. L.Ş., A.Y. ve halen süren R.H. isimli kişilerle ilgili davası var. Erdal Doğru ilkokul mezunudur tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Ancak buna rağmen kendisi doktorluğa özenmektedir, birçok tıbbi müdahalede bulunmuştur. O gün ben Kübra hanıma tıbbi müdahalede bulunmasına müsaade ettim çünkü ben onun yanında çalışıyorum. Kendisi benim patronumdur. İtiraz etmiş olsam beni işten kovardı. Ben hekimim benim anatomi bilgim var. Böyle bir olaya ben neden olamam. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
    Etiketler:
    Tıp, Sosyal medya, Doktor, ilkokul, Erdal Doğru, gelişme, Öner Özsoyeri, Ölüm, Botoks, Kübra Boyraz
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