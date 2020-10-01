İBB'den Kadıköy'deki arbedeyle ilgili yeni açıklama: Şoförün kadın yolcuya fiziki temasla müdahalesi kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de İETT şoförü ile kadın yolcu arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı. Kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Bir görevlimizin, bir kadına fiziki temas yoluyla müdahalesi kabul edilemez" dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de bir otobüs şoförünün kadın yolcuyu darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklamada, ilgili birim ve yöneticilerin hızlı, titiz bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: