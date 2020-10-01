HDP'den Meclis'te oturma eylemi

HDP, partilerine yönelik operasyonlara tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış oturumuna katılmadı. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile milletvekilleri, daha sonra muhalefet bahçesinde oturma eylemi başlattı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, milletvekilleri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir basın toplantısı düzenledi. Son günlerde parti yöneticisi ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonları eleştiren Buldan ve Sancar, HDP'nin hiçbir şekilde demokratik siyaset zeminini terk etmeyeceğini tekrarladı.

Ne yapılırsa yapılsın HDP'nin yükselişinin durdurulamayacağını ifade eden Buldan, "Hedefleri HDP'siz Türkiye, HDP'siz siyaset" dedi. "HDP olarak ayaktayız, kararlıyız, haklıyız" ifadesini kullanan Sancar da oturma eylemi kararıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bu Meclis'e karşı bir tutum değil, ama bu kadar büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ve zulmü Meclis Genel Kurulu'ndan değil, Meclis bahçesinden duyurmayı daha doğru yöntem gördük, bu nedenle katılmayacağız. Genel Kurul devam ederken oturma eyleminde olacağız"

HDP'li milletvekilleri daha sonra yürüyerek muhalefet bahçesine geçerek burada oturma eylemi yaptı.

CHP'den ziyaret

CHP'li Levent Gök, Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer, Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştiren vekilleri ziyaret etti.