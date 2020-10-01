Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklar, söz konusu görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma ile Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığını aktardı.